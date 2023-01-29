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The Economist узнал о дефиците медикаментов у военнослужащих ФРГ из-за Украины

The Economist: немецкие военнослужащие испытывают дефицит медикаментов из-за Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Бундесвер оказался в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории. Из-за поддержки Украины военные ведомства Германии едва справляются с обеспечением собственной армии, пишет журнал The Economist.

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«Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь, а обещанные год назад масштабные реформы так и не начались», — пишет издание в материале за 26 января.

По словам журнала, немецкие войска пользуют альтернативное радиооборудование 40-летней давности, которое легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma только 150 находятся в рабочем состоянии.

После начала Россией Специальной военной операции (СВО) ожидалось, что в вооруженных структурах ФРГ будут проведены радикальные изменения. Канцлер Олаф Шольц пообещал создать дополнительный фонда в размере €100 млрд ($107 млрд) для вооруженных сил, что в два раза превышает годовой оборонный бюджет. Это должно было показать миру, что Германия полна решимости иметь сильную, передовую армию.

«Одиннадцать месяцев спустя немецкие солдаты снова чувствуют разочарование. Бундесвер до сих пор видел мало обещанных масштабных инвестиций. Германия заказала 35 истребителей f-35 американского производства, которые заменят ее парк «Торнадо», но они будут поставлены только в 2027 году»,— пишет автор статьи.

15 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков предупредила, что резервы США и стран Европы могут сократиться до критического уровня из-за поставок оружия Украине к лету. Это связано с тем, что Украина расходует поставляемые Западом снаряды примерно в два раза быстрее, чем их производят США и союзники.

12 января бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО до такой степени израсходовали свои военные запасы, что в теории Россия могла бы захватить всю Европу.

Ранее, 23 декабря, офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс заявил, что Польша направила почти 40% своего военного потенциала для помощи Украине. Он также рассказал, что Варшава передала Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитные ракетные комплексы С-125 «Нева».

21 декабря полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что возможности Североатлантического альянса помогать Украине стремительно сокращаются, а ставит под сомнение продолжение помощи в будущем. По его словам, страны НАТО исчерпали большую часть своих боеприпасов и оружия.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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