Представитель Далай-ламы в РФ сложил полномочия верховного ламы Калмыкии

Почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул пост верховного ламы (шаджин-ламы) Калмыкии. Его обращение 28 января опубликовано на сайте Центрального хурула республики «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

«Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло мое имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)», — сказано в обращении.

Ранее со ссылкой на Минюст РФ сообщалось об открытой поддержке Украины представителем Далай-ламы XIV Омбадыковым, который является гражданином США, его высказываниях против проведения спецоперации.

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