Реклама
Прямой эфир
Спорт
Национальный олимпийский комитет Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже
Мир
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Мир
Глава минфина США предупредила о катастрофических последствиях дефолта в стране
Мир
В Швеции заявили о надеждах договориться с Турцией о вступлении в НАТО в июле
Мир
Премьер Чехии подтвердил победу Петра Павела на выборах президента страны
Общество
Пожар на подмосковном рынке «Синдика» полностью потушен
Общество
Опубликованы кадры разрушенной при ударе ВСУ больницы в Новоайдаре
Мир
Захарова заявила о доказательстве одобрения США терактов на «Северных потоках»
Мир
Подполковник армии США указал на загнанных в тупик Зеленского и Байдена
Общество
Умер бывший журналист Гостелерадио СССР Александр Цирульников
Армия
Военный эксперт предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ
Мир
Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Калифорнии

На Украине заявили о готовности потратить $544 млн на беспилотники

Минобороны Украины планирует выделить $544 млн на беспилотники для ВСУ
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Украины в этом году планирует выделить из бюджета около 20 млрд гривен ($544 млн) на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно 28 января из сообщения ведомства в Telеgram-канале.

Взлет свысока: разработан беспилотник для запуска сверхлегких ракет
Как новый БПЛА снизит стоимость аппаратов для исследования атмосферы и поверхности Земли

Решение об увеличении закупок беспилотников было принято во время совместного совещания представителей оборонного ведомства страны, Генерального штаба ВСУ и украинских разработчиков и производителей БПЛА.

«После введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов, 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия»,— говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что еще три типа БПЛА сейчас находятся в стадии кодификации.

Российские военные упешно сбивают украинские беспилотники в зоне СВО. Так, Минобороны РФ 26 января сообщило, что нестандартное решение командира ракетного расчета старшего лейтенанта Владислава Маслянского помогло сбить пять БПЛА противника. При смене позиции старший лейтенант Маслянский обнаружил минометную позицию врага, с которой тот готовился открыть огонь. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, он принял нестандартное решение — произвел пуск зенитной управляемой ракеты комплекса по наземной цели. В ходе боевых действий зенитный ракетный расчет старшего лейтенанта Маслянского сбил пять БПЛА противника.

До этого 17 января российские военные сбили гигантский дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Беспилотник имел шесть винтов и нес на себе четыре гранаты

Между тем, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров. Они способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя.

24 января руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» в разведывательном и в ударном варианте. Сначала они будут испытываться на полигоне, и после устранений возможных недочетов, отправится на поле боя.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023