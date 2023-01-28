На Украине заявили о готовности потратить $544 млн на беспилотники

Министерство обороны Украины в этом году планирует выделить из бюджета около 20 млрд гривен ($544 млн) на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно 28 января из сообщения ведомства в Telеgram-канале.

Решение об увеличении закупок беспилотников было принято во время совместного совещания представителей оборонного ведомства страны, Генерального штаба ВСУ и украинских разработчиков и производителей БПЛА.

«После введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов, 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия»,— говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что еще три типа БПЛА сейчас находятся в стадии кодификации.

Российские военные упешно сбивают украинские беспилотники в зоне СВО. Так, Минобороны РФ 26 января сообщило, что нестандартное решение командира ракетного расчета старшего лейтенанта Владислава Маслянского помогло сбить пять БПЛА противника. При смене позиции старший лейтенант Маслянский обнаружил минометную позицию врага, с которой тот готовился открыть огонь. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, он принял нестандартное решение — произвел пуск зенитной управляемой ракеты комплекса по наземной цели. В ходе боевых действий зенитный ракетный расчет старшего лейтенанта Маслянского сбил пять БПЛА противника.

До этого 17 января российские военные сбили гигантский дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Беспилотник имел шесть винтов и нес на себе четыре гранаты

Между тем, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров. Они способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя.

24 января руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» в разведывательном и в ударном варианте. Сначала они будут испытываться на полигоне, и после устранений возможных недочетов, отправится на поле боя.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.