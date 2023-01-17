Российские военные сбили гигантский дрон ВСУ под Артемовском

Российские военные сбили гигантский дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Беспилотник имел шесть винтов и нес на себе четыре гранаты, сообщил во вторник, 17 января, корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Обнаружить украинский дрон удалось благодаря тому, что он шумно летает и светится в темноте. В итоге российские военные быстро ликвидировали цель при помощи стрелкового оружия.

По словам журналиста, которому удалось рассмотреть дрон поближе, беспилотник летает на бензине. Он оснащен двумя аккумуляторами и имеет видеокамеру с прибором ночного видения.

Ранее, 15 января, оператор станции помех подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) рассказал о выводе из строя беспилотников противника. Он отметил, что цель экипажа станции — беспилотники-разведчики и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), доставляющие боеприпасы к местам проведения диверсий. Российские военные подавляют их навигационную систему, так что теряется связь с отправителем, отчего беспилотник зачастую просто падает. В итоге отправитель теряет аппарат и отследить его уже невозможно, сказал боец.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что разведчики группировки «Отважные» принудительно посадили на землю беспилотный летательный аппарат «Фурия», который был запущен украинскими националистами на краснолиманском направлении. Украинский беспилотник удалось приземлить с помощью средств РЭБ.

В конце декабря 2022 года издание Asia Times заявило, что Россия побеждает на Украине в радиоэлектронной войне. Выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника и ослепляя его артиллерию, российская сторона обладает явным преимуществом, говорилось в материале.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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