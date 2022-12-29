В КНР указали на преимущество российских войск РЭБ перед ВСУ

Россия побеждает на Украине в радиоэлектронной войне, как выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника (БПЛА), так и ослепляя его артиллерию. Об этом 29 декабря пишет издание Asia Times.

Автор статьи Габриэль Онрада отмечает, что около 90% из нескольких тысяч БПЛА, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось накопить до начала спецоперации РФ по защите Донбасса, были сбиты к лету. Такие данные приводятся в отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований. Это обстоятельство вынудило Киев запросить дополнительные беспилотники у США и НАТО.

По словам обозревателя, российские войска радиоэлектронной борьбы свели на нет разведывательные преимущества, которые позволяли гораздо меньшим силам украинской артиллерии наносить весомые удары в начале конфликта.

Китайский обозреватель отмечает, что российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) свели на нет разведывательные преимущества Украины, которые позволяли украинской артиллерии наносить весомые удары в начале противостояния. В этой связи издание выделяет работу российских комплексов «Красуха», «Москва», «Мурманск-БН», «Борисоглебск» и другие.

27 ноября сообщалось, что разведчики группировки «Отважные» принудительно посадили на землю беспилотный летательный аппарат «Фурия», который был запущен украинскими националистами на краснолиманском направлении. Украинский беспилотник удалось приземлить с помощью средств РЭБ.

Ранее, 23 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что подразделения РЭБ, которые выполняют задачи в ходе проведения СВО, лишают ВСУ возможности координировать подразделения и управлять солдатами на поле боя.

До этого, 17 ноября, командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды военнослужащим войск РЭБ. Медалями Суворова, Жукова и Георгиевскими крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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