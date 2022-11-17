Военнослужащим подразделений РЭБ ЦВО вручили госнаграды на передовой СВО

Командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды военнослужащим войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Церемония проходила в полевых условиях в зоне проведения специальной военной операции, рассказало Министерство обороны в четверг, 17 ноября.

«Это ваша заслуженная государственная награда. Родина вас оценила, ваш ратный труд, ваши заслуги, личные мужество, самоотверженность и преданность нашей Родине», — сказал вручавший награды старший по званию.

Государственными наградами — медалями Суворова, Жукова и Знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими Крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы.

«В спецоперации участвую с первого дня. Я водитель, перевозил станцию связи, обеспечиваем бригаде связь, на передовой тоже. Как-то утром передислоцировались, начали разворачивать станцию и начался обстрел, наступление противника. У бригады рядом сломалась станция, не было связи. Мы помоги, сохранив жизни и себе, и им», — рассказал военнослужащий с позывным «Дом».

Все награжденные военнослужащие с первого дня специальной военной операции выполняют боевые задачи по подавлению средств связи и управления противника, выводят из строя вражеские беспилотники и скрывают районы базирования подразделений Вооруженный Сил РФ. Боевое дежурство операторов станций РЭБ ежедневно сопровождается артобстрелами противника, который предпринимает попытки вывести из строя оборудование «ослепляющее» и «оглушающее» средства наведения, связи и управления националистов.

«Искали минометные блуждающие подразделения противника, которые обстреливали наши войска. Мы должны были их вычислить и уничтожить. В ходе разведдеятельности нашли, вступили в бой с преобладающими силами противника. Нам удалось их нейтрализовать и отойти в ближайший населенный пункт. Мы сами выбрали свою жизнь, никто не заставлял нас быть военными. Это мой выбор. И когда я получаю какие-то награды, поощрения, значит, иду по правильному пути в жизни. Я не единственный в семье военный, у меня братишка здесь, и он тоже получил награды. Надеюсь, мы будем только наращивать, домой вернемся героями. Победа будет за нами», — рассказал военнослужащий с позывным «Крот».

Днем ранее, 16 ноября, Минобороны сообщило о вручении государственных наград военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) за выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации. Церемония прошла под звуки стрельбы и разрывающихся снарядов, вблизи линии фронта. Среди награжденных — военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, отличившиеся в ходе проведения СВО.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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