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Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурия»

Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурия» с помощью системы РЭБ
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Фото: commons.wikimedia.org
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Разведчики группировки «Отважные» 27 ноября принудительно посадили на землю беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия», который был запущен украинскими националистами на краснолиманском направлении.

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Кадры изображения дрона появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Известно, что украинский беспилотник удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет «Газета.Ru».

Ранее, 23 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что подразделения РЭБ, которые выполняют задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса, лишают Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности координировать подразделения и управлять солдатами на поле боя.

Как отметил журналист, благодаря БПЛА оператор РЭБ группировки «Отважные» может оставить противника без связи в заданном квадрате одним нажатием кнопки на пульте управления.

22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) в городе сбила два украинских беспилотника, которые пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС). Он добавил, что в этот же день над акваторией Севастополя российский флот отразил атаки трех беспилотников ВСУ.

Ранее, 17 ноября, командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды военнослужащим войск РЭБ. Медалями Суворова, Жукова и Георгиевскими крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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