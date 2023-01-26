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Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника

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Фото: РИА Новости
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Зенитный ракетный расчет под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского на тщательно замаскированной позиции уничтожал средства воздушного нападения украинских националистов. Как только вражеский беспилотник (БПЛА) оказывался в зоне достижения средств ПВО, его мгновенно уничтожали. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 26 января.

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При смене позиции старший лейтенант Маслянский обнаружил минометную позицию врага, с которой тот готовился открыть огонь. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, он принял нестандартное решение — произвел пуск зенитной управляемой ракеты комплекса по наземной цели.

Ракета поразила противника на позиции, что позволило сохранить жизни личного состава расчета и не допустить вывода из строя вооружения и техники.

В ходе боевых действий зенитный ракетный расчет старшего лейтенанта Маслянского сбил пять БПЛА противника.

Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских войск около одной из водных преград. Необходимо было предотвратить высадку диверсионно-разведывательной группы украинских националистов.

Старший лейтенант с подчиненными под прикрытием в сложных метеоусловиях и под регулярными обстрелами оперативно организовал оборудование позиций инженерными средствами. Боевики предприняли попытку десантирования на берег, подконтрольный нашим войскам, но установленные инженерные сооружения не позволили им закрепиться на берегу.

Профессиональные и оперативные действия гвардии старшего лейтенанта Шахбанова и его подчиненных пресекли попытку боевиков продвинуться к нашим рубежам. Националисты оказались в зоне поражения средств нашей артиллерии и были уничтожены.

Накануне, 25 января, Минобороны рассказывало, начальник зенитного ракетного расчета лейтенант Леонид Каграмян со своим расчетом защищал группы российских подразделений от ударов украинских националистов с воздуха. Когда противник атаковал, применяя реактивные системы залпового огня и ударную беспилотную авиацию, расчет Каграмяна своевременно уничтожал цели.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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