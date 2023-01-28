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Земан поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Действующий президент Чехии Милош Земан поздравил с победой на выборах президента республики отставного генерала, бывшего председателя военного комитета НАТО Петра Павела. Об этом в субботу, 28 января, сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

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«Уважаемый господин президент, поздравляю вас с победой в демократически [прошедших] выборах. Желаю вам, чтобы вы были хорошим президентом Чешской Республики», —привел Овчачек слова Земана на своей странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Павела с победой. Она подчеркнула, что его опыт в безопасности, обороне и международных отношениях будет ценным для сохранения и усиления единства Европы в поддержке Украины.

«Поздравляю избранного президента. Приветствую вашу приверженность европейским ценностям», — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день завершился подсчет голосов после второго тура выборов президента Чехии. Павел получил поддержку 58,32% проголосовавших, а его соперник Андрей Бабиш заручился голосами 41,68% избирателей. Инаугурация нового главы Чехии состоится 9 марта в Пражском граде.

Ранее в этот день премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что новым президентом республики избран Павел.

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