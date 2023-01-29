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Навыки маскировки: что было на Bubble Comics Con

В Москве собрались поклонники комиксов и супергероев
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В Москве в очередной раз состоялся Bubble Comics Con — традиционная встреча любителей графических романов, историй о супергероях и прочих проявлений современной поп-культуры. Подробности — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В Москве в очередной раз состоялся Bubble Comics Con — традиционная встреча любителей графических романов, историй о супергероях и прочих проявлений современной поп-культуры. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Программа была приурочена к 10-летию комикс-вселенной Bubble и соединила в себе комиксы, косплей, игры и многое другое
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Программа была приурочена к 10-летию комикс-вселенной Bubble и соединила в себе комиксы, косплей, игры и многое другое
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Только на Bubble Comics Con Хищник и Боба Фетт из «Звездных войн» нашли общий язык и даже согласились сфотографироваться
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Только на Bubble Comics Con Хищник и Боба Фетт из «Звездных войн» нашли общий язык и даже согласились сфотографироваться
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На мероприятии состоялась презентация сериала о панк-группе «Король и шут». Его покажут на «Кинопоиске», отдав дань созданной музыкантами фэнтезийной вселенной
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На мероприятии состоялась презентация сериала о панк-группе «Король и Шут». Его покажут на «Кинопоиске», отдав дань созданной музыкантами фэнтезийной вселенной
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На выходные в Music Media Dome приехала медсестра из ужастика Silent Hill
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На выходные в Music Media Dome приехала медсестра из ужастика «Сайлент Хилл»
На весь экран
Bubble Comics Con остается одним из крупнейших фестивалей на данную тематику в России. На него съезжаются тысячи москвичей и жителей других регионов
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Bubble Comics Con остается одним из крупнейших фестивалей, посвященных поп-культуре и косплею. На него съезжаются тысячи москвичей и жителей других регионов
На весь экран
Огромная очередь образовалась из желающих увидеть актера Сергея Горошко, известного по фильмам «Майор Гром: Чумной Доктор», «Этерна: Часть первая», «Заключение», и «Эбигейл»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Огромная очередь образовалась из желающих увидеть актера Сергея Горошко, известного по фильмам «Майор Гром: Чумной Доктор», «Этерна: Часть первая», «Заключение» и «Эбигейл»
На весь экран
В залах были стенды с книгами, лаундж-зоны, а также тематические площадки «Феникса», «Союзмультфильма» и других деятелей индустрии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В залах были стенды с книгами, лаундж-зоны, а также тематические площадки «Феникса», «Союзмультфильма» и других деятелей индустрии
На весь экран
У стенда с главным героем побившей все рекорды кинокартины «Чебурашка» любой желающий мог полакомиться мандаринами
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
У стенда с главным героем побившей все рекорды кинокартины «Чебурашка» любой желающий мог полакомиться мандаринами
На весь экран
Известные в фанатских кругах блогеры и косплееры переоделись в костюмы популярных анимационных героев
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Известные в фанатских кругах блогеры и косплееры переоделись в костюмы популярных анимационных героев
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Человек-бензопила, герой одноименной манги, сражался с героями других произведений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Человек-бензопила, герой одноименной манги, сражался с героями других произведений
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Бунтарка Круэлла сбежала от Disney, чтобы продемонстрировать свой пышный наряд на московском Bubble Comics Con
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Бунтарка Круэлла сбежала от Disney, чтобы продемонстрировать свой пышный наряд на московском Bubble Comics Con
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Любой мог отправить письмо себе в прошлое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Любой мог отправить письмо себе в прошлое
На весь экран
Каждый старался перещеголять других участников в оригинальности создания костюмов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Каждый старался перещеголять других участников в оригинальности создания костюмов
Выделить главное
вкл
выкл
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