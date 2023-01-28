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Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях

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Если третья мировая война и начнется, то вести ее будут уже не с помощью танков и истребителей. Об этом 28 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто о том, что поставка Украине бронетехники и другого оружия предотвратит третью мировую войну.

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«Соседи министра (Крозетто. — Ред.) из туманного королевства пошли еще дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Как заметил политик, защита никому не нужной в Европе Украины в случае чего «не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет».

«Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — всё в труху», — указал он.

Ранее в субботу Крозетто заявил, что третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве», поэтому сейчас Европа занимается тем, что поставляет свою технику Украине для недопущения такой ситуации.

27 января депутат национальной ассамблеи Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил, что поставки наступательного вооружения выводят конфликт на Украине на новый уровень. Жакобелли отметил, что у стран Запада нет возможности контролировать использование поставленных вооружений, что грозит развязыванием третьей мировой войны.

26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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