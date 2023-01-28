Экономист Григорьев допустил рост курсов доллара и евро в феврале на 5%
В феврале курсы доллара и евро по отношению к рублю могут укрепиться максимум в пределах 5%. Об этом в субботу, 28 января, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, серьезный рост курсов вряд ли возможен, так как торговый баланс России находится в прежнем состоянии: экспорт по-прежнему достаточно большой, а импорт существенно сократился.
Исходя из этого прогноза, доллар может прибавить 3–4 рубля, а евро — примерно 3 рубля 75 копеек, отмечает «Газета.Ru».
Экономист отметил, что более сильное воздействие на рубль могут оказать существенные политические, военные, экономические события, но предсказать их практически нереально. «Я думаю, что каких-то скачков уж совсем существенных просто власти не допустят, это невыгодно», — добавил Григорьев.
22 января инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов рассказал, что в 2023 году средний курс российской валюты может составить порядка 63 рублей за доллар. Он объяснил, что поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту из-за ограничений движений капитала и санкционных рисков.
Ранее, 12 января, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что снижение курсов иностранных валют подтолкнуло решение Минфина о возобновлении действия бюджетного правила, при котором для компенсации потерь бюджета из-за низких цен на нефть министерство будет продавать юани. Кроме того, по его словам, при отсутствии новой эскалации на геополитическом фронте российская валюта может укрепиться до 65 рублей к доллару США до конца января.