Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара

Инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов 21 января рассказал, что в 2023 году средний курс российской валюты может составить порядка 63 рублей за доллар.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту из-за ограничений движений капитала и санкционных рисков. Помимо этого, глобальное ослабление доллара связано с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет проводить агрессивную политику в отношении ставки, поскольку пик инфляции в США, похоже, пройден.

«Рынок сейчас ожидает, что ФРС начнет снижать ставку в IV квартале 2023 года. Однако пока для уверенности в таком шаге недостаточно оснований», — сказал Серов.

Однако, по словам эксперта, если американская экономика избежит серьезной рецессии, а Китаю удастся зажечь экономическую экспансию, то спрос КНР на сырье сможет поддерживать глобальную инфляцию. В таком случае ФРС продолжит удерживать ставку на пиковом уровне до конца 2023 года.

При сильном падении российского экспорта рубль может ослабеть до 76 за доллар. Как отметил Серов, более значительное ослабление валюты маловероятно, поскольку даже в этом случае экспорт будет превышать импорт.

Ранее, 12 января, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что снижение курсов иностранных валют подтолкнуло решение Минфина о возобновлении действия бюджетного правила, при котором для компенсации потерь бюджета из-за низких цен на нефть министерство будет продавать юани. Кроме того, по его словам, при отсутствии новой эскалации на геополитическом фронте российская валюта может укрепиться до 65 рублей к доллару США до конца января.

Накануне в ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 69 рублей. Это произошло впервые с 30 декабря.