Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с 30 декабря
В ходе валютных торгов на Московской бирже в среду, 11 января, курс доллара опустился ниже 69 рублей. Это произошло впервые с 30 декабря.
Согласно данным на 12:20 мск, курс доллара терял 1,19%, достигнув отметки 68,97 рубля.
К 12:27 мск стоимость американской валюты находилась на уровне 68,3 рубля (–2,15%). В то же время стоимость евро опускалась до 73,59 рубля (–1,7%).
9 января эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям», что в начале января на рынке наблюдается волатильность рубля (резкое снижение и повышение курса). Так, если еще в конце прошлой недели доллар поднимался до 72 рублей, то к 9 января упал ниже 70 рублей. Евро достиг 74,8 рубля, юань — почти 10,3 рубля.
Согласно прогнозу эксперта, возможные скачки валютных пар вверх в январе будут носить временный характер и доллар будет способен быстро упасть к 70 рублям и даже ниже.
3 января аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин также предсказал, что ослабление курса рубля в декабре прошлого года сменится укреплением российской валюты в январе текущего года. Укрепление рубля произойдет, по мнению аналитика, благодаря снижению спроса импортеров на валюту, частого в начале года, и параллельному всплеску продажи «придержанной» валюты экспортерами.
Ранее, 30 декабря, курс доллара на Московской бирже попытался подняться выше отметки в 70 рублей, однако торги закончились на отметке в 69,86 рубля.