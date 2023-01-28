Россиянин Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Российский гонщик Мазепин в феврале выступит в Азиатской серии Ле-Ман. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в «Формуле-1» выступит за команду 99 Racing, сообщает телеканал «Известия». Сезон Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырех гонок. Первые две пройдут в Дубае 11–12 февраля, заключительные — в Абу-Даби 18–19 февраля. 5 марта 2022 года «Хаас» объявила о расторжении контракта с гонщиком из-за ситуации на Украине. В 2022 году Мазепин принял участие в ралли-рейде «Шелковый путь», в котором стал победителем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.