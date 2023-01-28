Россия призвала не допустить ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии

Усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы избежать ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии. Россия со своей стороны готова всячески содействовать переговорному процессу, заявил 28 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать. Добавлю также, что единственным надежным способом не просто отойти от опасной черты, а решить в комплексе многочисленные проблемы субрегиона, включая ядерную, стало бы создание системы поддержания мира», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рябков отметил, что в рамках такой системы и на основе принципов равноправия, поэтапности и синхронности следует предоставлять гарантии безопасности всем, кто в них нуждается.

Новость дополняется