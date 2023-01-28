Появились кадры работы танкистов по уничтожению укреплений боевиков

Экипажи танков Т-72б3 Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских боевиков. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны РФ в субботу, 28 января.

С закрытых позиций в круглосуточном режиме операторы-наводчики и командиры танков открывают огонь по противнику выстрелами 125-мм орудий при взаимодействии с разведкой и беспилотников.

Во время работы с закрытой позиции танк находится в укрытии, из-за чего боевики его не видят, а танковый снаряд летит по баллистической траектории. Это обеспечивает высокую точность огня и несет низкий уровень опасности для жизни военных.

В ноябре прошлого года военное ведомство поделилось кадрами боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа (ЮВО), выполняющих боевые задачи. Как рассказал один из солдат, в боевых действиях использование танка необходимо, поскольку артиллерия не сможет так пробить дорогу пехоте, как это может сделать бронированная машина.

Также командир одного из танков Т-72 ЮВО рассказал, что слаженность и понимание уровня ответственности за каждое действие в коллективе танкистов позволяет быстро и точно отработать по целям. Танкисты работают с закрытых позиций в условиях массового применения врагом противотанковых средств поражения, добавил он.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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