Военные экипажа танка Т-72 ЮВО подавили огневые точки ВСУ в ходе СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям.

«Чего ждали, то и получили. Пехота запрашивает огня, мы выезжаем, работаем, пробиваем им дорогу. Сегодня успешно заняли [позицию], в тепловизор отчетливо видно всё. Нас командование корректирует, мы ведем огонь», — рассказал военнослужащий танкового подразделения с позывным «Дархан».

Солдат добавил, что в боевых действиях использование танка необходимо, поскольку артиллерия не сможет так пробить дорогу пехоте, как это может сделать бронированная машина.

«Каждая машина привязана на местность. Мне дают поправку в метрах, либо поправку, либо наблюдение. Я эти поправки перевожу в тысячные, эти тысячные даю экипажам. Мы целей не видим, эпипаж тоже целей не видит», — пояснил военнослужащий танкового подразделения «Кубань».

Боец уточнил, что корректировка целей производится через квадрокоптер, который постоянно находится в небе. Периодически, отметил военный, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сменяют друг друга.

Ранее, 21 ноября, командир одного из танков Т-72 ЮВО рассказал, что слаженность и понимание уровня ответственности за каждое действие в коллективе танкистов позволяет быстро и точно отработать по целям. Танкисты работают с закрытых позиций в условиях массового применения врагом противотанковых средств поражения, добавил он.

До этого, 13 ноября, российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи танков Т-72Б3 ЮВО уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ. Как рассказал командир танкового подразделения Борис, российским служащим удалось подбить танк ВСУ и спровоцировать детонацию боекомплекта машины. После этого они вернулись в укрытие для пополнения запасов.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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