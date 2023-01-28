Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажа истребителей МиГ-31

Экипажи истребителей МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны спецоперации по защите Донбасса. Кадрами боевых вылетов поделилось Минобороны в субботу, 28 января.

Истребители обеспечивают прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и разведки боевиков. Экипажи ВКС России при обнаружении воздушных целей пускают ракеты для уничтожения противника.

В ноябре прошлого года штурман истребителя МиГ-31 Владимир рассказал, что экипажи выполняют опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяют по противнику управляемые ракеты класса «воздух-воздух». Пилоты армейской авиации РФ противостоят бойцам и разведчикам украинских воздушных сил.

Также в ноябре Минобороны РФ сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 уничтожил бомбардировщик Су-24 украинских националистов. Во время одного из вылетов летчики обнаружили воздушную цель.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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