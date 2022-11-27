МО показало патрулирование воздушного пространства экипажами МиГ-31

Служащие Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполняют боевые задачи в рамках специальной операции по защите Донбасса. Об этом рассказало Министерство обороны России.

Экипажи истребителей МиГ-31 прикрывают войсковые формирования и стратегические объекты, расположенные на линии соприкосновения и в ближайших районах. Пилоты армейской авиации РФ противостоят бойцам и разведчикам украинских воздушных сил.

«Выполняем опознавание, захват и, после подтверждения данных и параметров цели, применяем по противнику управляемые ракеты класса «воздух-воздух», — поделился штурман истребителя Владимир.

Во время патрулирования заданной местности летчики постоянно поддерживают связь с наземными и воздушными пунктами управления.

Ранее, 23 ноября, оборонное ведомство сообщило, что истребитель Су-35С уничтожил вражеский самолет, обнаруженный во время патрулирования. Как отметили в МО, экипажи истребителей оказывают поддержку штурмовикам и вертолетам ВКС России при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 18 ноября, Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе СВО. Тогда же стало известно, что экипаж российского истребителя успешно ликвидировал самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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