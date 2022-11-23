Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил вражеский самолет, обнаруженный во время патрулирования. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило Минобороны РФ.

Как отметило военное ведомство, экипажи истребителей отрабатывают воздушное патрулирование, а также прикрытие штурмовиков и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели. Выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход — отметку больше не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», — заявил один из летчиков-истребителей Су-35С.

В Минобороны отметили, что полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, которая была идентифицирована как самолет противника, истребитель уничтожил ее.

Ранее, 18 ноября, Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В тот же день стало известно, что экипаж истребителя Су-35С ВКС РФ уничтожил самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков.

До этого, 14 ноября, пилоты многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе боевых вылетов уничтожили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ. Командир авиационного звена Су-35С рассказал, что цели были обнаружены на дальности порядка 200 км.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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