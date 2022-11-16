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Российский истребитель Миг-31 уничтожил Су-24 украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 уничтожил бомбардировщик Су-24 украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны России в среду, 16 ноября.

В ходе специальной военной операции экипаж самолета выполнял задачи воздушного патрулирования. Во время одного из вылетов летчики обнаружили воздушную цель. Получив подтверждение, что объектом является самолет противника, авиация выполнила пуск ракеты «воздух-воздух» и уничтожила самолет Су-24 украинских боевиков.

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«В районе предполагаемого поражения воздушной цели при помощи бортовой радиолокационной станции наблюдал поражение самолета противника. Выполнил контрольный заход на предполагаемое место нахождения цели, повторно ее не обнаружил», — рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Савелий.

Ранее, 11 ноября, экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и Су-35 обнаружили и уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В октябре Минобороны опубликовало кадры выполнения задачи воздушного патрулирования истребителя МиГ-31. Во время одного из вылетов экипаж обнаружил и уничтожил воздушную цель противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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