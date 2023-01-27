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Эксперт оценил сообщения о планах ЕС ввести потолок цен на дизель и мазут из РФ

Эксперт Гулиев: слишком низкий потолок цен на нефтепродукты из РФ может привести к дефициту на рынке
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Страны Запада достигнут компромисса относительно ограничения по стоимости нефтепродуктов из РФ, скорее всего, к 5 февраля. Однако государствам Евросоюза (ЕС) придется хорошо проработать вопрос и сами значения потолочных цен, чтобы не допустить скачка цен на ключевые нефтепродукты на европейском рынке, считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев. Об этом он рассказал «Известиям» 27 января.

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«Слишком низкий потолок может привести и к дефициту на рынке нефтепродуктов», — объяснил эксперт.

По его словам, нынешние показатели лимита цен в $100 для светлых нефтепродуктов и в $45 для темных, которые, по сообщению СМИ, обсуждаются в ЕС, плюс-минус соответствуют рынку.

«Однако тут вопрос будет в принципиальности нашей позиции. Готовы ли мы экспортировать нефтепродукты странам, поддерживающим потолок цен?! Думаю, что нет. Нам в этой ситуации нужно будет переориентироваться на африканских и латиноамериканских партнеров», — подчеркнул Гулиев.

В любом случае эмбарго увеличит геоэкономическую роль Индии и других переработчиков российской нефти на европейском рынке, выразил мнение эксперт.

Накануне Bloomberg написало, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на нефтепродукты из России. Так, по информации агентства, обсуждается установление ограничения на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. При этом для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой, таких как мазут, рассматривается введение лимита на уровне $45 за баррель.

Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Российский лидер Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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