Суд арестовал главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке

Басманный суд Москвы 27 января арестовал начальника информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева.

Под стражей он пробудет два месяца, до 26 марта.

Кроме того, 27 января в здании ФТС следователи при поддержке оперативников ФСБ провели крупномасштабный обыск.

Васильева задержали накануне оперативники ФСБ на его рабочем месте. Его заподозрили в получении взятки в размере 25 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что в Федеральной таможенной службе существовала коррупционная система получения господрядов.

При выполнении госконтрактов подрядчиками выступали люди, близкие Васильеву и другим высокопоставленным таможенникам, например, родственники или бывшие сотрудники службы. Они получали государственные заказы и отдавали своим подельникам взятки в виде откатов.

Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС РФ с 28 мая 2021 года. Имеет звание майора таможенной службы. В 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер. Он также награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».