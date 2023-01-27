Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме опровергли участие в конфликте на Украине
Авто
В России появился Volkswagen Magotan
Мир
В Испании заключили под стражу автора писем со взрывчаткой
Мир
Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода
Армия
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Авто
Кроссовер Suzuki SX4 перестали продавать в России
Интернет
Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков
Политика
Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе
Мир
В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией
Мир
В МИД РФ назвали ложью слова генсека НАТО о неучастии в украинском конфликте
Экономика
Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля

Эксперт объяснил увеличение международных резервов России

Эксперт Шатов: рост стоимости золота и укрепление юаня привели к положительной переоценке международных резервов РФ
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост стоимости золота и укрепление юаня по отношению к доллару привели к положительной переоценке международных резервов России, в результате вырос их объем. Об этом партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» 27 января.

Достаток и уют: почему Центробанк отказался покупать золото в резервы
Как это может повлиять на состояние экономики страны

«Международные резервы — финансовая подушка безопасности государства. Ее накапливают для того, чтобы легче преодолевать кризисные моменты, стимулировать экономику в сложные периоды. Она включает в себя высоколиквидные активы», — объяснил Шатов.

По его словам, в настоящее время активы Центробанка, не подверженные заморозке, преимущественно состоят из юаней и золота. Новая структура менее ликвидная, поскольку юань сравнительно слабо задействован в международных расчетах, уточнил он.

«Положительная переоценка международных резервов (рост стоимости золота и укрепление юаня по отношению к доллару) привели к увеличению резервов, выраженному в долларах», — сказал Шатов.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении резервов в будущем, эксперт отметил, что всё будет зависеть от рыночной конъюнктуры, дальнейшей динамики золота и юаня по отношению к доллару.

При этом он предположил, что доля юаня в резервах может вырасти.

«Учитывая тот факт, что Россия отказывается от размещения международных валютных резервов в долларах и евро, вероятнее всего, доля юаня будет постепенно увеличиваться», — заключил Шатов.

Накануне Центральный банк сообщил, что объем международных резервов по состоянию на 20 января составил $594,6 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд (на 0,4%).

В марте 2022 года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России (около половины их объема). Он подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 октября заявила, что, если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или государственных резервов, то Москва примет меры в ответ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023