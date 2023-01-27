Эксперт объяснил увеличение международных резервов России

Рост стоимости золота и укрепление юаня по отношению к доллару привели к положительной переоценке международных резервов России, в результате вырос их объем. Об этом партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» 27 января.

«Международные резервы — финансовая подушка безопасности государства. Ее накапливают для того, чтобы легче преодолевать кризисные моменты, стимулировать экономику в сложные периоды. Она включает в себя высоколиквидные активы», — объяснил Шатов.

По его словам, в настоящее время активы Центробанка, не подверженные заморозке, преимущественно состоят из юаней и золота. Новая структура менее ликвидная, поскольку юань сравнительно слабо задействован в международных расчетах, уточнил он.

«Положительная переоценка международных резервов (рост стоимости золота и укрепление юаня по отношению к доллару) привели к увеличению резервов, выраженному в долларах», — сказал Шатов.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении резервов в будущем, эксперт отметил, что всё будет зависеть от рыночной конъюнктуры, дальнейшей динамики золота и юаня по отношению к доллару.

При этом он предположил, что доля юаня в резервах может вырасти.

«Учитывая тот факт, что Россия отказывается от размещения международных валютных резервов в долларах и евро, вероятнее всего, доля юаня будет постепенно увеличиваться», — заключил Шатов.

Накануне Центральный банк сообщил, что объем международных резервов по состоянию на 20 января составил $594,6 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд (на 0,4%).

В марте 2022 года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России (около половины их объема). Он подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 октября заявила, что, если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или государственных резервов, то Москва примет меры в ответ.