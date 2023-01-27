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Международные резервы РФ с 13 по 20 января выросли на $2,6 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские международные резервы к 20 января 2023 года увеличились на 0,4%, или на $2,6 млрд. Об этом 26 января рассказали в Банке России.

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Таким образом, объем резервов составляет $594,6 млрд против $592 млрд по состоянию на 13 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

После начала спецоперации РФ страны Запада ужесточили санкции и ввели рестрикции в отношении ЦБ России. Помимо заморозки золотовалютных резервов, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ.

Как отмечал в марте 2022 года глава Минфина РФ Антон Силуанов, западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр указал на то, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. ЦБ готовит иски для возврата активов.

В то же время, как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин 19 января, российская экономика хоть и работает в нестандартных условиях, но справляется с поступающими вызовами. Он указал, что по результатам прошлого года экономика России адаптируется к новым условиям, основные задачи решаются и социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме.

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