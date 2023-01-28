Теннисист из РФ оценил шансы Циципаса против Джоковича в финале Australian Open

Российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы на победу грека Стефаноса Циципаса против сербского спортсмена Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Своим мнением по этому поводу он поделился с «Газетой.Ru» 27 января.

Фаворитом в предстоящем поединке он назвал Джоковича, в том числе в психологическом плане.

«Но Циципас хочет (победить. — Ред.). Посмотрим. Естественно, Джокович — фаворит, но если по игре Циципас ему что-то навяжет, будет интересный матч», — заявил Ольховский.

При этом он напомнил, что Циципас является одним из лучших теннисистов в мире, поэтому «загадывать не стоит».

О том, что Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв своего американского противника Томми Пола в полуфинале, стало известно 27 января. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

Циципас, в свою очередь, одержал победу в матче полуфинала с российским теннисистом Кареном Хачановым. Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. Счет составил 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в пользу Циципаса

Джокович одержал уже 27 побед на турнирах Australian Open, тем самым побив рекорд американского теннисиста Андре Агасси, который выиграл 26 матчей в 2000–2001 и в 2003–2004 годах.

25 января российский теннисист Андрей Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, а среди женщин — австралийка Эшли Барти.