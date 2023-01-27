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Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа в Арктике

Путин обсудит с Совбезом границу континентального шельфа в Северном Ледовитом океане
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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня президент в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, в котором приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и другие.

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«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном ледовитом океане», — сказал Путин на открытии совещания.

По первому вопросу президент предложил выступить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

20 декабря 2001 года Россия подала официальное представление в Комиссию ООН по границам континентального шельфа в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. В 2019 году подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики, площадью 1,2 млн кв. км, к продолжению континентального шельфа России.

3 декабря 2022 года Минобороны и ФСБ разработали план противодействия провокациям на Северном морском пути. В ведомстве не исключили провокаций, учитывая незавершенность юридического оформления прав приарктических стран на шельфовые ресурсы Арктики.

Шельф — окраина материка, которая скрывается под водой. По своему рельефу и геологической структуре он похож на надводную часть материка. Согласно закону «О континентальном шельфе РФ», его внешняя граница находится на расстоянии 200 морских миль (около 370 км) от береговой линии.

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