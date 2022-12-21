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Путин обсудил с Совбезом России обновленный концепт внешней политики страны
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Путин обсудил с Совбезом России обновленный концепт внешней политики страны

Путин обсудил с Совбезом проект обновленной концепции внешней политики
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ проект обновленной концепции внешней политики, с докладом выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.

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«Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик — министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», — отметил Путин.

Ранее, 16 декабря, глава государства на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить текущие вопросы безопасности РФ и взаимодействие с соседними странами.

До этого, 6 декабря, президент провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Совещание прошло в режиме видеоконференции при участии премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной думы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. На нем обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности страны.

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