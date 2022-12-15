МИД обозначил сроки публикации новой концепции внешней политики России

Новая концепция внешней политики России может быть опубликована в начале 2023 года. Об этом 15 декабря заявил в ходе выступления в Дипломатической академии в Москве директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать», — подчеркнул дипломат.

По его словам, новое содержание концепции принципиально одобрили в январе 2022 года, но «в связи с развитием ситуации» работу надо документом продолжили.

В настоящее время документ находится на «достаточно продвинутом этапе», скоро его рассмотрит Совет Безопасности.

Дробинин подчеркнул, что обозначенное в новой концепции внешней политики определит курс страны на срок до шести лет. Иностранные партнеры и оппоненты смогут понять намерения Москвы и не говорить о непредсказуемости внешней политики России.

«Будем надеяться, что концепция даст ответ на все вопросы», — заключил он.

В конце октября замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отметил, что новая редакция концепции внешней политики России может быть утверждена в первой половине 2023 года.

По его словам, подход Москвы в отношениях с западными странами будет кардинально скорректирован.

В январе 2022 года после совещания Совета безопасности президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны.