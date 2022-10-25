В Совбезе анонсировали появление обновленной концепции внешней политики РФ

Новая редакция концепции внешней политики России может быть утверждена в первой половине 2023 года. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, «финальной редакции на столе пока нет», но работа уже движется к завершению.

«Возможно, обновленная редакция концепции будет представлена Совету безопасности к концу года, но это отнюдь не означает ее автоматического одобрения. Поэтому более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года», — пояснил Венедиктов.

Кроме того, он отметил, что подход Москвы в отношениях с западными странами будет кардинально скорректирован.

«Само собой, в концепции внешней политики будут тщательно отражены все реалии изменившейся за последние месяцы международной обстановки, будут уточнены наши подходы к взаимодействию с различными игроками и регионами. Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада», — подчеркнул замсекретаря Совбеза России.

Венедиктов уточнил, что в системе документов стратегического планирования «все завязано на Стратегию национальной безопасности». Как напомнил замсекретаря Совбеза, ее новая редакция была принята в прошлом году, и эти изменения тоже надо учитывать. Поэтому, по его словам, весь процесс довольно непростой.

В январе президент России Владимир Путин после совещания Совета безопасности поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны.