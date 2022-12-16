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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы обеспечения безопасности

Путин на заседании Собеса предложил обсудить вопросы безопасности
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Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в пятницу, 16 декабря, предложил обсудить текущие вопросы безопасности РФ и взаимодействие с соседними странами.

«Сегодня мы рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по тоже отдельным, весьма значимым для нас направлениям», — сказал Путин.

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Ранее, 6 декабря, президент провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Совещание прошло в режиме видеоконференции при участии премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной думы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. На нем обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности страны.

До этого, 29 ноября, эксперты Совета безопасности заявили об усиливающемся вмешательстве Запада в дела России на фоне спецоперации по защите Донбасса. В частности, было отмечено стремление ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и других радикальных структур.

Тогда же эксперты указали на необходимость повысить эффективность деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности, и предложили ряд мер по недопущению манипуляций общественным мнением в соцсетях и на других платформах.

В том же месяце Путин отмечал, что противники в информационном поле пытаются побудить граждан к деструктивным действиям, чтобы обесценить деятельность российских войск в ходе спецоперации. Также он отметил, что в интернете много обмана и лжи. Глава государства указал, что на сегодняшний день информация является оружием борьбы.

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