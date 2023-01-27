Что нужно знать о совместных учениях России, Китая и ЮАР в феврале 2023-го

Россия и КНР из года в год проводят совместные морские учения, призванные отработать выполнение боевых практических задач. В 2023 году к ним присоединится Южно-Африканская Республика (ЮАР). Как и где будет проходить отработка маневров — читайте в материале «Известий».

Военные учения России и Китая

Первые совместные маневры военно-морские силы Китая и России провели еще в августе 2005 года в Желтом море под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А с 2012 года страны продолжили учения на двустороннем уровне. С тех пор учения «Морское взаимодействие» проходят ежегодно. Флотилии КНР и РФ отрабатывают укрепление боеспособности держав по совместному противостоянию угрозам на море.

В каком море пройдут совместные учения России, КНР и ЮАР – 2023

С 17 по 26 февраля в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь состоятся учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Exercise MOSI. Для проведения маневров выделена акватория в Индийском океане от города Дурбан до залива Ричардс-Бе протяженностью 87 морских миль (160 км). Со стороны ЮАР участие готовятся принять около 350 военнослужащих.

Сколько длятся совместные учения России, КНР и ЮАР

Учения-2023 станут вторыми по счету для трех стран. В первый раз Россия, Китай и ЮАР провели совместные маневры в водах республики в ноябре 2019 года возле мыса Доброй Надежды.

По предварительным планам, от России в учениях будет принимать участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В боевые задачи моряков в ходе учений входит отработка артиллерийской стрельбы и действия по противовоздушной обороне. Кроме того, министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе отмечала, что корабли трех стран планируют отработать борьбу с пиратами и реагирование на стихийные бедствия.

Совместные учения России, КНР и ЮАР – 2023: последние новости

В ЮАР при этом уже выразили надежду на продолжение сотрудничества с Москвой и Пекином. Посол республики в России Мзувукиле Макетука в беседе с «РИА Новости» отмечал, что страна планирует продолжать отработку маневров на ежегодной основе.

Тем не менее, страны Запада оказывают на ЮАР давление из-за сотрудничества с Россией. Так, французская газета L'Opinion писала, что страны Запада пришли в ярость на фоне новостей о готовящихся учениях. По данным издания, западные государства видят в этом угрозу и свидетельство того, что попытки изолировать Москву неэффективны. Также они вынуждены констатировать, что Россия усиливает свое влияние на африканском континенте.

В то же время министерство иностранных дел ЮАР отвергло критику со стороны стран Запада и напомнило, что проведение подобных совместных маневров является естественным следствием укрепления дружеских связей, пишет портал WION.

В связи с этим Макетука дал позитивный прогноз на продолжение трехстороннего взаимодействия.

«Реакцию других стран мы воспринимаем как часть демократического процесса, невозможно помешать третьей стороне критиковать факт проведения учений. <..> Я думаю, есть все шансы, что учения пройдут в 2024 году», — добавил дипломат.

16 января стало известно о начале совместного с армией РФ летно-тактического учения в Белоруссии. Главной целью мероприятия было заявлено повышение оперативной совместимости российских и белорусских войск при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Минобороны Белоруссии 21 января в Telegram-канале показало кадры совместных с Россией летно-тактических учений.