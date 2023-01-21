Минобороны Белоруссии опубликовало кадры летно-тактических учений с Россией

Минобороны Белоруссии 21 января в Telegram-канале показало кадры совместных с Россией летно-тактических учений.

На кадрах видно, как белорусские Су-30СМ прикрывают ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые наносят удары по заданным целям.

Затем перед Су-34 сработала штурмовая авиация для поражения средств противовоздушной обороны условного противника.

После этого с аэродрома Белоруссии вылетели самолеты Як-130, а вскоре к ним подключились российские вертолеты.

В Белоруссии летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск началось 16 января.

Отмечалось, что маневры позволят отработать широкий спектр задач: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, авиационную поддержку сухопутных войск и высадку тактического десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил в разговоре с «Известиям», что на учениях отрабатываются вполне стандартные действия, тем не менее реакция на них в странах Запада наверняка будет резко отрицательная.

В МИД России подчеркивали, что благодаря развернутой в Белоруссии совместной группировке войск надежно защищены рубежи Союзного государства и стран Организации Договора о коллективной безопасности, а также создан заслон силам НАТО.