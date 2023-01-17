Эксперт назвал цель совместных авиационных учений Белоруссии и РФ

Во время летно-тактических учений Союзного государства будет проводиться слаживание действий Вооруженных космических сил (ВКС) России и Вооруженных воздушных сил (ВВС) Белоруссии, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Военная авиация Союзного государства на учениях действует сообща. Это говорит о том, что у группировки объединенное командование. В случае возникновения угроз извне этот орган управления будет действовать по наработкам, которые сделают в ходе учений. Военные маневры как раз для этого и проводятся», — отметил он.

Эксперт отметил, что время и программу маневров Россия и Белоруссия озвучили заранее, на них отрабатываются вполне стандартные действия, тем не менее реакция на них в странах Запада наверняка будет резко отрицательная.

«Их обязательно объявят угрозой. Но нам не стоит уже обращать внимания на такие заявления, надо делать свое дело», — считает Алексей Ленков.

Летно-тактические учения Союзного государства начались 16 января в Белоруссии. В них задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО, сообщили в пресс-службе минобороны РБ.

Маневры позволят отработать широкий спектр задач: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, авиационную поддержку сухопутных войск и высадку тактического десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Закончатся учения 1 февраля, отметили в белорусском военном ведомстве.

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Воздушные манеры: зачем Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения