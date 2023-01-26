L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Совместные военно-морские учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у западных стран. Об этом сообщила газета L'Opinion.
В публикации от 23 января говорится, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочей поездки посетил Южно-Африканскую Республику. Государство раскритиковало западные санкции против Москвы и не приостановило сотрудничество с РФ, несмотря на давление США.
Издание отметило, что Россия усилила свое влияние на африканском континенте, что показывает неэффективность попыток США изолировать РФ. Кроме того, ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС.
Ранее, 23 января, стало известно, что совместные учения ВМФ России, ЮАР и Китая пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. В учениях примет участие российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон».