В ЦБ спрогнозировали рост ипотечного и потребительского кредитования в России

Ипотечное кредитование в России по итогам 2023 года может показать рост от 14% до 17%, что ниже показателя 2022-го. Об этом 27 января сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«У нас в предыдущем году был [рост] 20% с небольшим, в этом году будет пониже <…> в районе 15%», — сообщил он.

Рост потребкредитования в стране будет в пределах 10%, добавил Данилов.

В начале января глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. Сообщила «Известиям», что на рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря.

В конце декабря 2022 года Центробанк России предлагает ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего.

В ноябре заместитель генерального директора одного из финансовых маркетплейсов Алексей Грибков заявил, что перед оформлением кредита необходимо улучшить свой персональный рейтинг, чтобы получить лучшее предложение от банка.

В конце октября преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов напомнил о штрафах за ненадлежащую трату кредитов.