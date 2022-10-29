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Юрист предупредил россиян о штрафах за ненадлежащую трату кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Клиент банков в России может быть оштрафован при неисполнении обязательств при кредитовании: при просрочке даты возврата кредита и ненадлежащем расходовании денег. Об этом преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм» в субботу, 29 октября.

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По словам Данилова, за просрочку возврата денег клиент должен будет выплатить неустойку. Ее размер не должен превышать 20% годовых от суммы задолженности, если «по условиям договора на сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются».

А если по договору проценты на сумму кредита не начисляются, то выплаты составят 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения договоренностей.

Помимо этого Данилов обратил внимание на то, что в некоторых договорах могут быть предусмотрены санкции за нецелевую трату денег. Еще несоблюдением условий договора считаются, например, неуведомление кредиторов о перемене имени физлица или сведений о доходах.

«Между тем установление ряда штрафов неправомерно, даже если они включены в договор. Так, например, незаконным является установление в кредитном договоре штрафа за досрочное погашение кредита для заемщика», ― добавил юрист.

Ранее, 20 октября, «Известия» узнали, что в конце сентября и в октябре спрос на кредиты у россиян упал на 10–25%. По мнению экспертов, это закономерная реакция на геополитические события. В подобных ситуациях граждане чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать деньги, а не тратить их на новые займы. Также небольшое влияние на снижение кредитования оказал отток части россиян за рубеж.

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