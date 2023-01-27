Военный эксперт заявил, что танки Abrams из США «по зубам» российским военным

Поставлять на экспорт другую версию техники — обычная практика. Об этом 27 января «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал информацию Politico о том, что Вашингтон передаст Киеву экспортный вариант американских основных боевых танков M1A2 Abrams, в создании которых не применялся секретный броневой сплав на основе урана.

Эксперт отметил, что вооружение, которое поставляется российской армии, тоже отличается от того, что идет на экспорт.

«Наверное, это вследствие того, что оно может достаться вероятному противнику, что не исключено. Поэтому они дают то, что дают. Конечно, это серьезные машины, ничего нельзя сказать, но они, я думаю, нашим ребятам по зубам. Полагаю, что они будут ждать, как себя покажут в боях «Леопарды», а потом, в зависимости от этого они или пошлют «Абрамсы», или не пошлют», — сказал он.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В американской администрации подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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