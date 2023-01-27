США намерены поставить Украине танки Abrams без секретного оборудования

Вашингтон передаст Киеву экспортный вариант американских основных боевых танков (ОБТ) M1A2 Abrams, в создании которых не применялся секретный броневой сплав на основе урана. Об этом 27 января пишет Politico со ссылкой на источники.

«Федеральная политика запрещает экспортировать Abrams с засекреченными комплектами брони, используемыми вооруженными силами США, которые включают обедненный уран. <…> США лишают бронемашины этого секретного «рецепта» брони, прежде чем продавать их другим странам», — сообщает издание.

При этом американские власти приняли решение передать Украине более современную версию своего ОБТ, планируя поставить версию А2 вместо более устаревшей А1.

Согласно тексту статьи, версия А2 отличается более совершенной системой оптики, а все механизмы управления бронемашиной были оцифрованы.

В публикации также сказано, что поставка новых американских танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) может затянуться, и первые танки не будут переданы Киеву еще на протяжении нескольких месяцев.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации США подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Вместе с этим накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд уточнила, что США не смогут отправить танки M1 Abrams на Украину до наступления весны.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.