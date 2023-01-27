Суд приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 годам лишения свободы

Бабушкинский суд Москвы признал бывшего схимонаха Сергия (в миру Николай Романов) виновным в разжигании ненависти и призывах к самоубийству. Подсудимого приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

Он осужден по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы»).

Таким образом суд частично удовлетворил прошение прокуратуры. 16 января гособвинение просило для Сергия наказание в виде 7 лет лишения свободы.

С учетом первого дела о призывах к суициду, самоуправству и нарушении права на свободу совести Сергий приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также по аналогичной статье осужден подельник Сергия, видеоблогер Всеволод Могучев. Он получил 5 лет лишения свободы.

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