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Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам колонии

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Бывший схиигумен Сергий осужден судом на 3,5 года колонии. Об этом 30 ноября сообщили в инстанции.

Фигуранта признали виновным в призывах к суициду, самоуправству и нарушении права на свободу совести. При этом защита бывшего священнослужителя заявила, что обжалует приговор.

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«Конечно, мы обжалуем приговор», — сообщил «Известиям» адвокат Павел Бабиков.

Гособвинение в ходе прений сторон просило признать подсудимого виновным и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Весной 2020 года Сергий Романов в ходе проповеди призывал граждан не верить в пандемию коронавируса и отказаться от мер безопасности. В конце мая епархиальные власти запретили его в служении.

Позднее его лишили сана, однако священнослужитель не покинул Уральский женский монастырь, а захватил его, не пуская на территорию никого, в том числе представителей Екатеринбургской епархии.

Бывший схимонах был задержан 29 декабря 2020 года. Отлученный от церкви он был доставлен в региональное отделение Следственного комитета, откуда потом был отправлен в Москву.

Бывший схиигумен публично призывал монахинь к самоубийству, а позже опубликовал видео в Сети, где призывал к суициду верующих под видом религиозной идеологии христианства. Вину Романов не признал.

Ранее он уже провел 13 лет в тюрьме за убийство и разбойное нападение. Он вышел на свободу в конце 1990-х годов.

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