Прокурор запросил 7 лет колонии экс-схимонаху Сергию по делу об экстремизме

Гособвинение попросило признать виновным и назначать наказание в виде 7 лет колонии общего режима бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу об экстремизме. Об этом сообщил 16 января корреспондент «Известий» из Бабушкинского суда Москвы.

Таким образом прокурор решила прибавить к ранее установленному судом сроку для бывшего схимонаха еще 3,5 года колонии. Кроме того, для его подельника, блогера Всеволода Могучева, прокурор запросила 5 лет общего режима.

Известно, что подсудимым 25 января предоставят право выступить с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.

30 ноября 2021 года суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии по первому делу. Фигуранта признали виновным в призывах к суициду, самоуправству и нарушении права на свободу совести.

В настоящее время Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Романова. Кроме него на скамье подсудимых находится и блогер Могучев. Они обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы»).

Свою вину они не признают.

Весной 2020 года Сергий Романов в ходе проповеди призывал граждан не верить в пандемию коронавируса и отказаться от мер безопасности. В конце мая епархиальные власти запретили ему проводить службы.

Позднее схиигумена лишили сана, однако священнослужитель не покинул Уральский женский монастырь, а захватил его, не пуская на территорию никого, в том числе представителей Екатеринбургской епархии.

Бывший схимонах был задержан 29 декабря 2020 года. Он публично призывал монахинь к самоубийству, а позже опубликовал видео в Сети, где призывал к суициду верующих под видом религиозной идеологии христианства. Вину Романов не признал.

Ранее он уже провел 13 лет в тюрьме за убийство и разбойное нападение, выйдя на свободу в конце 1990-х годов.