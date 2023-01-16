Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Рособрнадзор напомнил о подаче заявления на сдачу ЕГЭ до 1 февраля
Мир
В ФРГ призвали продолжать экономить энергию для сохранения резервов газа
Мир
Вице-премьер Молдавии подал в суд на мэра Кишинева
Мир
В МИД Болгарии удивились информации о передаче Киеву партии Су-25
Авто
В России начали принимать заказы на седаны Toyota Camry
Мир
Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово
Общество
Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД
Авто
Mercedes-Benz GLC получил удлиненную семиместную версию
Мир
В Бельгии начались проверки по обходу торговых санкций против России
Армия
Минобороны России заявило о наступлении ВДВ на донецком направлении
Мир
Антимонопольная служба Италии проверит пять топливных компаний из-за цен на бензин

Прокурор запросил 7 лет колонии экс-схимонаху Сергию по делу об экстремизме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гособвинение попросило признать виновным и назначать наказание в виде 7 лет колонии общего режима бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу об экстремизме. Об этом сообщил 16 января корреспондент «Известий» из Бабушкинского суда Москвы.

Монастырская вина: какое наказание грозит бывшему схиигумену Сергию
Суд арестовал его на два месяца по обвинению по трем статьям УК, включая «Склонение к самоубийству»

Таким образом прокурор решила прибавить к ранее установленному судом сроку для бывшего схимонаха еще 3,5 года колонии. Кроме того, для его подельника, блогера Всеволода Могучева, прокурор запросила 5 лет общего режима.

Известно, что подсудимым 25 января предоставят право выступить с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.

30 ноября 2021 года суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии по первому делу. Фигуранта признали виновным в призывах к суициду, самоуправству и нарушении права на свободу совести.

В настоящее время Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Романова. Кроме него на скамье подсудимых находится и блогер Могучев. Они обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы»).

Свою вину они не признают.

Весной 2020 года Сергий Романов в ходе проповеди призывал граждан не верить в пандемию коронавируса и отказаться от мер безопасности. В конце мая епархиальные власти запретили ему проводить службы.

Позднее схиигумена лишили сана, однако священнослужитель не покинул Уральский женский монастырь, а захватил его, не пуская на территорию никого, в том числе представителей Екатеринбургской епархии.

Бывший схимонах был задержан 29 декабря 2020 года. Он публично призывал монахинь к самоубийству, а позже опубликовал видео в Сети, где призывал к суициду верующих под видом религиозной идеологии христианства. Вину Романов не признал.

Ранее он уже провел 13 лет в тюрьме за убийство и разбойное нападение, выйдя на свободу в конце 1990-х годов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023