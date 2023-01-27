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Эксперт оценил последствия нападения на посольство Азербайджана в Иране

Эксперт Поляченко выразил надежду, что нападение на посольство Азербайджана в Иране не приведет к негативным последствиям в отношениях двух стран
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Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
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Противники Ирана могут пытаться создать напряженность в ирано-азербайджанских отношениях. Тем не менее есть надежда, что нападение на посольство Азербайджана в Иране не приведет к негативным последствиям в диалоге двух стран. Об этом 27 января «Известиям» сообщил начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

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Утром в пятницу вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Иране — есть погибший и пострадавшие.

«Нельзя назвать данный инцидент, к большому сожалению, повлекший смерь человека, каким-то особенным для сегодняшнего Ирана. К внешнему давлению, под которым Иран живет многие годы, в последние месяцы добавилось и внутреннее», — сказал Поляченко.

Эксперт отметил, что начиная с осени 2022 года Иран сотрясают протесты, «обильно подпитываемые извне» и повлекшие жертвы среди населения и стражей порядка.

«В этом контексте вполне можно допустить, что противники Ирана могут стремиться создавать подобным кровавым способом напряженность в ирано-азербайджанских отношениях, которые и так летом и осенью подверглись проверке на прочность, когда Иран усилил свои вооруженные силы в приграничных с Азербайджаном областях и провел масштабные военные учения», — сказал он.

Тем не менее есть надежда, что совершенное нападение не приведет к негативным последствиям в двусторонних отношениях, а оперативная работа правоохранительных органов определит причины нападения, после чего последуют меры по недопущению подобных преступлений, заключил Поляченко.

Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство. Как указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва шокирована произошедшим.

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