Синоптики спрогнозировали повышение температуры в Приморском крае

Синоптики прогнозируют потепление после сильных морозов в Приморском крае. Холодный вихрь покинет регион в ночь на 29 января.

27 января температура опустилась на 2–4 градуса по сравнению с предыдущими сутками. По данным Примгидромета, во второй половине дня в воскресенье на юге в Приморье температура вырастет до –6 градусов. На севере ожидается до –17 градусов, пишет Vostokmedia.

В ночь на 30 января над южной частью Японского моря будет смещаться циклон, осадки он не вызовет. Ночная температура составит –23…–35 градусов, на северо-востоке — до –39 градусов. Дневная температура составит –10…–16 градусов, на побережье — –3…–9 градусов. Во вторник, 31 января, температура повысится еще на 2–5 градусов, пишет ИА PrimaMedia.

В начале февраля с наступлением циклона придет более теплая воздушная масса. На юго-востоке возможна оттепель до +2 градусов.