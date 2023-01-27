Ракету «Циркон» надводного базирования примут на вооружение до конца года

Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ в 2023 году. Об этом 27 января заявил генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

Он пояснил, что не может разглашать информацию о боевой способности «Циркона», но подтверждает заявления Минобороны о дальности удара ракеты свыше 900 км. Кроме того, такое расстояние — не предел, подчеркнул Леонов.

«То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году», — сообщил он журналистам.

По его словам, сейчас проводятся стандартные процедуры оформления вооружения, при этом запущено серийное производство. Так, «Циркон» уже получил фрегат «Адмирал Горшков», напомнил Леонов.

25 января экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия, а именно ракеты «Циркон», способом компьютерного моделирования.

В этот же день военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о технических характеристиках гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, ракета предназначена для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Она имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км.

При этом 26 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» работает профессионально в западной части Атлантики и беспокоиться о его ракетах «Циркон» безосновательно.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», назвав событие знаменательным. Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России.