Военный эксперт рассказал о невозможности обнаружения ракеты «Циркон»

Военный эксперт Юрий Кнутов 25 января рассказал «Известиям» о технических характеристиках гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Прежде всего специалист отметил, что ракета предназначена для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Ракета имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км.

«Учитывая, как эти ракеты маневрируют по горизонтали и по вертикали, невозможно предсказать, где она будет в следующую секунду. Ракеты с большей скоростью на сегодняшний день не существует. Особенность также состоит в том, что ракета движется с открытой плазмой, а плазма поглощает радиолокационные лучи. В результате ракета не видна на радиорадарах», — рассказал Кнутов.

То, что может обнаружить ракету, — это инфракрасные спутники системы наблюдения, но они настроены на баллистические ракеты, а не гиперзвуковые, отметил эксперт. То есть на сегодняшний день не существует таких средств, заключил Кнутов.

Ранее в этот день экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия, а именно ракеты «Циркон», способом компьютерного моделирования.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», назвав событие знаменательным. Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России.