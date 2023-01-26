Международная федерация дзюдо выступила за допуск спортсменов РФ к соревнованиям

Руководство Международной федерации дзюдо (IJF) высказалось за возвращение спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после того, как соответствующие рекомендации дали в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом сообщила в четверг, 26 января, пресс-служба организации.

«Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях основывается на неопровержимых аргументах. Одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов без каких-либо исключений на почве дискриминации», — приводятся в пресс-релизе IJF слова главы организации Мариуса Визера.

В федерации подчеркнули, что российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде.

«Их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», — заметил спортивный функционер.

Ранее, 25 января, исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

26 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска на них спортсменов из России и Белоруссии.

Тогда же правительство Великобритании заявило, что считает неуместным заявление Международного олимпийского комитета, указавшего, что допуск россиян для участия в международных соревнованиях может быть возможен. Власти Соединенного Королевства заметили, что намерены работать над тем, чтобы россиян не допустили к состязаниям.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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