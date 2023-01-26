Власти Великобритании раскритиковали МОК за возможность допуска россиян к состязаниям

Правительство Великобритании сочло неуместным заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который указал, что допуск россиян для участия в международных соревнованиях может быть возможен. Как сообщает 26 января газета The Times, власти Соединенного Королевства намерены работать над тем, чтобы россиян не допустили к состязаниям.

Издание цитирует министра цифровых технологий, культуры и средств массовой информации и спорта Мишель Донелан, которая отмечает, что данная позиция МОК неуместна в контексте конфликта на Украине.

Донелан добавила, что Великобритания будет «в срочном порядке работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить солидарность по этому вопросу».

В свою очередь в России пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина выразила радость в связи с тем, что в четверг Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх.

«Я надеюсь, что наш Олимпийский комитет рассмотрит эту возможность. Если не будет негативных последствий от этого, то будет прекрасно, если наши спортсмены примут участие в соревнованиях», — цитирует ее «Газета.Ru».

Также она добавила, что накануне видела документ от МОК, в котором прописано, что выступать на соревнованиях смогут только те спортсмены, которые активно не поддерживают военную спецоперацию РФ по защите Донбасса.

«Нужно разобраться, как это будет происходить. Считаю, что это неправильно. Опять идет деление на своих и чужих, но мы настаиваем на том, что спорт должен быть вне политики», — прокомментировала Батыршина.

Ранее в четверг олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова в беседе с «Известиями» заявила, что решение МОК о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при соблюдении определенных условий звучит «изуверски-издевательски». И это выглядит так, как будто атлетов опять не допустили.

Ранее, 25 января, исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в заявлении Международного олимпийского комитета слишком много политики даже в формулировках инициативы, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 22 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом страны Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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