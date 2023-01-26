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Глава минобороны Италии опроверг поставку Римом беспилотников Киеву

Министр обороны Италии Крозетто опроверг новость о готовящейся поставке Рима беспилотников Киеву
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauro Scrobogna
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто опроверг сообщения СМИ о том, что в новый пакет военной помощи Украине войдут беспилотные летательные аппараты. Как заявил глава ведомства 26 января в эфире канала La7, он не имеет понятия, откуда журналисты взяли такую новость.

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«Дроны? Опровергаю эту новость. <...> Пусть кто-нибудь спросит у газеты, откуда она ее взяла, потому что ни министерство, ни правительство не в курсе», — прокомментировал Крозетто.

Он также отметил, что оружие, которое Италия направляет Киеву, предназначено для того, чтобы «остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта».

Сообщение о том, что Рим по просьбе украинской стороны может отправить беспилотники, «собранные в Италии по израильской разработке», появилось в четверг в газете Corriere della sera.

Накануне, 25 января, Крозетто, выступая в парламенте, заявил, что военная помощь Украине требует замены собственных запасов вооружений. Он отметил, что в настоящее время ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы.

Крозетто также напомнил о том, что в 2014 году страны — члены НАТО приняли обязательство об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП.

13 января Крозетто рассказал, что Италия помогает Киеву на основе нужд украинской армии, Рим не подвергается давлению со стороны третьих государств, в том числе США.

В начале января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о том, что Рим обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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